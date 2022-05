Esto dijo Gloria Trevi respecto al tiroteo en Texas, y estremece las redes

Estados Unidos.- -La terrible noticia del tiroteo en una escuela primaria en Texas dejó consternado no sólo a Estados Unidos, sino al mundo entero tras saber que 19 niños fueron ultimados a manos de un joven de 18 años; y muchos famosos se han pronunciado al respecto, de entre ellos cantante Gloria Trevi, quien expresó lo mucho que le dolió saber de lo que sucedido, pidió que ojalá no fueran ciertas y solo se trataran de una "pesadilla".

Trascendió a nivel internacional que durante la mañana del pasado martes 24 de mayo se suscitó una masacre en una escuela de Uvalde, Texas, después de que un joven de 18 años entró con un arma larga y comenzó a disparar a todos los niños y maestros que allí se encontraban.

Del terrible incidente se reportaron al menos 19 menores de edad fallecidos y dos profesores, y varios más heridos de gravedad, quienes luchan por su vida en los hospitales de Texas; incluso circulan imágenes en las que se pueden ver a líderes de Estados Unidos romper en llanto.

Con esta imagen demuestra que también se encuentra triste y devastada por lo sucedido. Foto: Instagram.

Ante esta situación la intérprete de “El favor de la soledad” lanzó un emotivo mensaje en sus redes sociales; se trata la imagen de una vela negra encendida y un gran moño del mismo tono rodeándola, esto a modo de unirse al luto de todas las familias afectadas y mostrar solidaridad y empatía por lo sucedido, junto a la acompañó un mensaje en el que envía fortaleza a todas esas familias que ahora se encuentran de luto.

En el corto pero emotivo mensaje, “La Trevi” asegura estar demasiado triste de saber la lamentable noticia, pero señaló que ahora solo quedaba llorar, orar y aprender a escucharnos mutuamente, para poder amar más y así evitar esta clase de eventos.

Además destacó que compartía el dolor de la pérdida de todas las familias involucradas, pero también le gustaría ser solidaria con todas aquellas madres y padres que sienten el temor de dejar salir a sus hijos y que vayan a la escuela, y no saber si va a ocurrir algo similar otra vez.

Demasiada tristeza por lo sucedido en Uvalde, Texas… llorar, orar, escucharnos más, amar más… consuelo para las familias y para todos, todos los que sentimos miedo por los nuestros…. de verdad lo siento muchísimo quisiera que solo fuera una pesadilla", expresó Trevi.

Gloria asegura estar demasiado triste de saber la lamentable noticia. Foto: Especial.

En este contexto, la esposa de Poncho de Nigris y cantante regia, Marcela Mistral, también se pronunció por la esta tragedia de Texas, y expresó que era una situación desafortunada, señalando que la culpa de este tipo de matanzas es ocultar las emociones y no buscar una ayuda profesional, al tiempo que afirmó que no tiene nada de malo reconocer que no estás bien y saber reconocer que se necesita de apoyo, pues así se evitan grandes tragedias de todo tipo.

