En las primeras declaraciones tras salir de la cárcel, Frida Sofía revela por qué fue detenida

Estados Unidos.- Ayer se hizo público que Frida Sofía había sido detenida por las autoridades en Miami, ciudad en la que radica la influencer, durante la madrugada.

Según el informe oficial de la policía, la hija de Alejandra Guzmán fue aprehendida junto a Pablo Moctezuma por alterar el orden público y resistirse al arresto.

Todos los detalles de este altercado los revelaron los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain en su programa “Chisme no like”.

Además filtraron que la nieta de Silvia Pinal tuvo que pagar una multa de 1500 dólares, aproximadamente 30 mil pesos mexicanos, para recuperar su libertad.

El día de ayer, lunes 24 de enero, Frida Sofía pudo abandonar los separos durante la noche y tras todo el escándalo, por fin salió a dar la cara.

Las primeras declaraciones las hizo a través de su cuenta oficial en Instagram, donde Frida explicó que todo fue debido a un problema que tuvo en un restaurante:

No pasó nada, la verdad, fue simple, literal, a la mánager de Joia no le caí bien y me quisieron sacar, y me sacaron, pero me sacaron muy feo”.