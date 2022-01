Argentina.- Ricardo Montaner resultó ser un suegro muy exigente, y es que se reveló lo que le pidió a Stefania Roitman para poder casarse con su hijo este fin de semana.

Ricky y Stefania unirán sus vidas este sábado 8 de enero en Buenos Aires, Argentina con una ceremonia judio-cristiana, y según información de Chisme No Like, asistirán artistas internacionales como Sebastián Yatra, Ricky Martin y Lele Pons, pero la boda será tan exclusiva, que hasta la misma novia tuvo que firmar un contrato de confidencialidad para no revelar ningún detalle.

“Acaba de confesar que le hicieron firmar un contrato de confidencialidad de que no puede hablar, no puede decir nada de la boda, porque se la habrán vendido a algún tabloide o a alguien, pero la chica no puede hablar nada de su boda porque se casa con un Montaner", explicaron.

Ricky Montaner se casará este sábado 8 de enero con la modelo argentina Stefania Roitman. Foto: Instagram

Medios argentinos también lograron conseguir información sobre la 'secreta' ceremonia de boda entre Ricky y Stefania, y es que ni en la invitación de boda se reveló dónde sería la fiesta, pues aparece como 'secret location', solo se explica que será en un espacio abierto.

“Le hicieron firmar un contrato de confidencialidad hasta al proveedor más chiquito para que no se filtre nada a la prensa. Pero no solo los proveedores tuvieron que firmar un contrato, sino la propia Stefi tuvo que firmar un contrato donde decía que no iba a contar nada, que no iba a filtrar nada a la prensa”, se reveló en el programa Intrusos.

La boda de la pareja será en Buenos Aires, pero mantienen en secreto todos los detalles. Foto: Instagram

El integrante del dueto Ricky y Mau, se comprometió con la modelo argentina en octubre de 2020 luego de un año de conocerla.

“El vestido está en proceso, en realización se podría decir, lo voy a hacercon un diseñador de Argentina pero todavía no puedo decir quién es. Pero la degustación de catering fue lo mejor, lo más lindo fue eso, la hicimos con mis papás, mi familia, con mis suegros y con Ricky, todos estuvimos probando los platos”, fue lo poco que reveló la novia hace algunos meses, según información publicada por Grupo Formula.

