México.- Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés son los mexicanos que ganaron el premio BAFTA a Mejor Sonido por su trabajo en la película "Sound of metal" en la entrega número 74 de los galardones británicos que debido a la pandemia este año se realizó en dos partes, la primera de ellas este sábado.

Fue la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas la que a través de su cuenta de Twitter felicitaron a los sonidistas mexicanos por su triunfo.

Los sonidistas mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés han ganado el #BAFTA a Mejor Sonido por la película #SoundOfMetal. ¡Felicidades! ", se lee en la cuenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En la misma categoría otro mexicano estuvo nominado, se trata de Sergio Díaz, quien puso su talento como sonidista para la cinta "Nomadland", protagonizada por Frances McDormand y dirigida por Chloé Zhao.

La cuenta de Twitter de los Premios BAFTA publicó el video del mensaje de aceptación del premio.

Trabajaron 'en medio de la nada'

Carlos Cortés contó en entrevista para Chicago Tribune parte del trabajo que realizaron para la mezcla de sonido de "Sound of metal", la cual hicieron en estudio Splendor Omnia, en Tepoztlán, Morelos.

"Es como un retiro, nada más de concentras en lo que estás haciendo. Tiene algo especial creo que sí funcionó muy bien para este súper trabajo. Estás en medio de la nada, estás en el medio del Tepozteco", contó Carlos Cortés

¿Quiénes son estos talentosos sonidistas mexicanos?

Jaime Baksht no es un novato, pues tiene una trayectoria de más de 10 décadas y ya había sido nominado a los premios BAFTA en 2007 por su trabajo junto al director mexicano Guillermo del Toro para su película "El laberinto del Fauno", donde coincidió con Couttolenc.

Jaime Baksht ya estuvo nominado a un premio BAFTA en 2007 por su trabajo en 'El Laberinto del Fauno'. Foto: Especial

Además destacó en las producciones "La Ley de Herodes" (1999), de Luis Estrada; "Batalla en el cielo" (2005), de Carlos Reygadas; "En el hoyo" (2006), de Juan Carlos Rulfo; "Arráncame la vida" (2008), de Roberto Sneider; "Rudo y Cursi" (2008), de Carlos Cuarón; y Abel (2010), de Diego Luna.

La mexicana especialista en mezcla de sonido en cine, Michelle Couttolenc también tiene un largo camino recorrido en el mundo cinematográfico, sus trabajos incluyen las películas "Luz Silenciosa" (2007), del director Carlos Reygadas; "Güeros" (2014), de Alonso Ruizpalacios; "La Jaula de Oro" (2013), de Diego Quemada-Díez; "La 4a compañía" (2016), de Mitzi Vanessa Arreola y Amir Galván Cervera; "Todas las pecas del mundo" (2019), de Yibran Asuad; y "Ya no estoy aquí" (2019), de Fernando Frías.

Mientras que el productor de audio Carlos Cortés trabajó en la exitosa "Nosotros los nobles" (2013), dirigida por Gary Alazraki, así como en el documental "La tempestad", que le valió ganar un premio Ariel en el año 2019.

Dedican su triunfo a México

Mientras avanzan como favoritos rumbo a los premios Oscar, en donde también están nominados a Mejor Sonido, los mexicanos disfrutan su triunfo.

“El premio es una cosa maravillosa, casi le volvimos a ganar a las películas contra las que vamos en el Oscar. Ganar reduce la presión, pero sabemos que el Oscar se mueve diferente, ahí vota todo el gremio, como 10 mil personas", contó a Reforma Baksht.

Vamos a ver qué pasa, pero mientras claro que este premio lo dedicamos a México. ¡Viva México, señores!”, dijo Jaime Baksht.

“El premio también le da apertura a las películas independientes para que vean que si se cuida el sonido para que sea creativo y bien hecho, se pueden lograr cosas increíbles que transgreden fronteras”, expresó Couttolenc para el mismo medio.

“Todo esto es tan novedoso para mí que voy al Oscar sin expectativas, me siento honrado y agradecido sólo porque estén volteando a ver nuestro trabajo. Eso es gratificante hasta el último momento”, compartió Carlos Cortés.

Otros galardonados

La entrega de los premios BAFTA tuvo que dividirse en dos días debido a la pandemia por COVID-19, es por eso que en la primera parte se reconocieron 8 categorías, además de la de Mejor Sonido en la que ganaron los mexicanos.

En Mejor Diseño de Producción ganó "Mank"; en Efectos Especiales triunfó por partida doble la película "Tenet" de Christopher Nolan; el Mejor Vestuario y Diseño de Vestuario fue para "La madre del blues", mientras que el Mejor Casting fue para "Rocks". Además "The present" fue elegido como el Mejor Corto Británico y el Mejor Corto de Animación se lo llevó "The Owl and the Pussycat".

Rumbo al Oscar 2021

La película "Sound of Metal" se medirá el próximo 25 de abril en la entrega de los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película y compite contra "El padre", "Judas y el mesías negro", "Mank", "Minari. Historia de mi familia", "Nomadland", "Una joven prometedora" y "El juicio de los 7 de Chicago".

Además, los mexicanos también están nominados al Oscar en la categoría de Mejor Montaje, junto a "El padre", "Nomadland", "Una joven prometedora" y "El juicio de los 7 de Chicago".