Estos son los momentos más vergonzosos en la historia de los premios Grammy

Estados Unidos.- En unas horas más se celebra la máxima fiesta de la música, ya que la 64 edición de los premios Grammy 2022, la cual tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena en la ciudad Las Vegas, por tal motivo se están recordando los momentos más icónicos que han sucedido durante la entrega de premios.

Este año los premios Grammy regresan a su formato original, ya que la gala se realizará de manera presencial tras la pandemia por el Covid-19.

Se sabe que esta ceremonia estará bajo la conducción del comediante Trevor Noah, y en el lineup conformado están: Billie Eilish, Brandi Carlile, Brothers Osborne, BTS, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, H.E.R., John Legend, J Balvin, María Becerra y Jon Batiste, entre otros.

Con información de Quien, a continuación se mencionan algunos de los momentos más memorables en la historia de los Grammy, cuyos protagonistas dieron la nota.

La emoción de Yoko Ono

En la gala de 1982 el último disco de estudio editado por John Lennon, Double Fantasy, se llevó el premio al Mejor Álbum; Yoko Ono con su hijo Sean subieron al escenario para recoger el Grammy.

Con (Just like) Starting Over como tema de fondo, el público se puso de pie para brindarle una larga ovación y en varios intentos por hablar, la viuda del ex Beatle dijo:

“Creo que no sé qué decirles, creo que John está aquí ahora. Muchas gracias. John y yo siempre estaremos muy orgullosos y felices de ser parte de las raíces humanas haciendo buena música para la tierra y el universo. Gracias”. Hacía dos años que John Lennon había sido asesinado.

Michael Jackson rompe récord

En la edición de 1984, Michael Jackson se llevó la mayor cantidad de nominaciones en un año (doce), pero también fue el cantante que, el día de la premiación, pensó que se iba a llevar todos los premios, pero sólo ganó un total de ocho.

Años más tarde, en 1992 se convirtió en el astro más joven en lograr el "Grammy Legend Award", a los 34 años.

Bob Dylan es interrumpido

En 1998 Bob Dylan subió al escenario para interpretar su tema "Love Sick", cuando un hombre sorprendió tras irrumpir la actuación y acaparar las miradas de todos, pues llevaba el torso desnudo y la frase “Soy Bomb” escrita en el pecho.

Durante 35 segundos hizo movimientos extraños de baile, mientras Bob lo observaba discreto. Finalmente, fue retirado por elementos de seguridad.

Más tarde se confirmó la identidad de aquel hombre, era Michael Portnoy, pero nunca se supo por qué hizo todo ese escándalo.

El premio que les retiraron a Milli Vanilli

Unos de los momentos más vergonzosos de la entrega de los Grammy lo protagonizaron Robert Pilatus y Fabrice Morvan, integrantes de Milli Vanilli, quienes en 1990 recibieron el trofeo al “Mejor Artista Revelación”.

Más tarde la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos decidió retirarles el premio después de que confesaron que “no habían cantado una sola nota” de su álbum Girl You Know It’s True.

Varios momentos de Adele

La la gala de 2017 fue para Adele doblemente bochornosa, primero porque se le olvidó la letra de “Fast love”, con la que se rendía homenaje a George Michael, y fue entonces que la cantante tuvo que parar para pedir a los músicos que comenzaran de nuevo.

Otro momento ocurrió cuando al ganar el premio a “Mejor Álbum” por 25, la británica dijo: “No puedo aceptar este premio. ‘Lemonade’ fue monumental. Beyoncé, te adoro, emocionas mi alma desde que tengo 17 años. Quiero que seas mi mamá”.

Desde su asiento, Beyoncé, quien estaba embarazada, le agradecía conmovida. Entonces, Adele dejó atónitos a todos cuando rompió su Grammy. Algunos dicen que fue a propósito para dárselo a su artista favorita y otros que fue un accidente.

