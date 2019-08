'Estoy apretadita, apretadita: Aleida Núñez sobre rejuvenecimiento íntimo

México.- La cantante y actriz mexicana Aleida Núñez habló de si consideraría hacerse un rejuvenecimiento, pero no del rostro, sino de su zona íntima.

La actriz que dio vida a Jazmín García en la telenovela “La fea más bella” también habló de si volvería a casarse aún cuando lleva un divorcio, de Pablo Glogovsky, padre de su hijo Alexander.

Pero lo que más llamó la atención fue la polémica declaración de la cantante, cuando le preguntaron sobre una cirugía, pero en la zona íntima y ella respondió que se mantiene muy bien conservada y no lo ha pensado.

Y sobre si se realizaría una vaginoplastia, entre risas, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, le respondió a un programa de televisión que en este momento no la necesita ya que no ha tenido muchos novios.

No creo que yo necesitaría algo así tan fuerte, tan rudo, no, porque primero porque tampoco he sido una mujer de muchos novios, pero créeme que si algún día lo necesito sí lo haría, por qué no, realmente estoy muy fresca, apretadita, apretadita, sí”, dijo Aleida entre risas.