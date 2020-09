“Estoy en la recta final de mi vida”, Andrés García habla de su salud

Ciudad México.- El actor Andrés García, ha batallado con su salud en estos últimos años y aseguró que se encuentra en la recta final de su vida.

Tras una entrevista para la revista Tv y Novelas, el actor alertó a los fans por su perspectiva sobre su vida, pues mencionó que se sentía deprimido.

Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivir, porque tengo dolores muy fuertes por la vida de golpes y peleas que he llevado", expresó.

Gracía confesó que una de las cosas que más deprimido lo tiene es la situación que se vive en el mundo por el Covid-19, por ese motivo y otros más, no regresaría a la actuación.

Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles pero no me quiero quejar, los sobrellevo como puedo", comentó.