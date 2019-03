'Estoy sorprendida y estoy triste al respecto' dijo Stephanie Salas

CDMX.- Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, no ha cesado en sus denuncias contra su prima Michelle Salas.

A lo largo de 8 días, Frida Sofía ha usado Instagram para “decir su verdad” sobre su famosa familia, encabezada por su abuela, la primera actriz Silvia Pinal, quien se encuentra hospitalizada en la Ciudad de México por una neumonía.

Debido a la complicación de salud que atraviesa doña Silvia Pinal, la hija de Alejandra Guzmán pidió una oración para que su abuela se recupere pronto.

Sin embargo, los 'haters' de la joven de 27 años comenzaron a insultarla y no sólo a Frida, sino a su abuela Silvia Pinal y a su madre Alejandra Guzmán.

De acuerdo al portal de noticias Univisión Famosos, lo que hizo que Frida Sofía publicara una serie de mensajes.

No voy a dejar de hablar la verdad y no me voy a callar mis sentimientos. Como bien me lo recuerdan, estoy sola. Hace años no veo a mi familia y hace años que llevo un peso encima que no me pertenece. Todo, por dejar a la gente que menos me quiere, bien, lee uno de sus mensajes.