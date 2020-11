Estrena Daniela Spalla su canción 'Lo que digan'

Daniela Spalla recuerda con nostalgia aquellos tiempos en que el intercambio de energía eran la base de su carrera.

Para ella ha sido difícil la cuarentena, pues contrario a lo que se piensa, vivió un momento de transición musical.

Actualmente promociona “Lo que digan”, una canción que sólo se conocía en sus shows en vivo, y ahora es un sencillo que muestra esa nostalgia por los escenarios.

Me gustaba mucho lo que generaba con la gente, y ahora que no tenemos conciertos por no sé cuánto tiempo, tenía ganas de sacarla para estar conectados con la gente que quiero mucho.

A mí el confinamiento me ha agarrado en un momento de transición musical, ya he sacado dos discos, con un tipo de sonido, historia, y creo que es momento de volver a sacar un nuevo camino”, platicó.

Daniela era apegada a los viajes, a compartir, a los intercambios entre personas, y al no tenerlo, vive en una especie de catarsis.

A mí la pandemia no me sensibilizó, más bien me paralizó porque estaba muy acostumbrada al movimiento. Estaba buscando deshacerme un poco de toda la comunicación virtual y dedicarme a sentir, y lo que me hace sentir es ver un libro, salir al parque, también empecé a hacer eso para reconectarme, he tratado de sobrevivir”, platicó.