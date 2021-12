México.- El clan de “Las Perdidas”, integrado por Wendy Guevara, Paolita Suárez y Kimberly Irene, ya tiene canción y hasta videoclip, el cual protagonizaron ellas mismas.

El tema a cargo de “Grupo 5ta Frecuencia”, el cual se grabó en un bar de la ciudad de León, de donde son originarias, se estrenó este lunes, 13 de diciembre, por el canal de YouTube.

Se desarrolla en un bar, al cual llegan y comienzan una fiesta cómo solo ellas saben hacerlo.

Que escándalo, me encantó el video, muchas gracias a toda la gente que está dando like y ayuda a compartir”, comentó Paolita Suárez en la plataforma.

El tema fue más que bien recibido por sus seguidores no solo de México, sino en Ecuador y Colombia, donde aseguran que no faltará en su repertorio de Navidad y Año Nuevo.

No puede faltar esta canción para bailar en Navidad y Año Nuevo, me encantó y más porque salen mis niñas, las amo”, “Está buena la canción, hay que reconocerlo, y me da mucha alegría que sigan siendo más conocidas”, reaccionaron fans de Las Perdidas.