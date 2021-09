México.- El estreno de la película “CODA” en los cines de la ciudad incluye en su reparto al mexicano Eugenio Derbez, quien interpreta en este drama a un estricto profesor.

En la producción de Estados Unidos del director Sian Heder, se cuenta la historia de Ruby Rossi (Emilia Jones), quien no es una adolescente normal. Su día comienza a las 3:00 para ayudar a su padre y hermano con las labores de la pesca, su forma de vida, pero luego debe correr para llegar a tiempo a la escuela.

Después, Ruby Rossi vuelve a casa para continuar con su rutina como intérprete de su familia, que es sorda. Eso, hasta que descubre sus habilidades para el canto y la posibilidad de una carrera profesional, impulsada por un estricto profesor de origen mexicano, Bernardo Villalobos, interpretado por Eugenio Derbez.

También lee: VIDEO. Eugenio Derbez graba a ratón en restaurante donde cenaba: 'Me cayó un invitado'

Mientras lidia con los impulsos juveniles, Ruby enfrentará el reto de prepararse rumbo a su examen para el Berklee College of Music, en Boston, a 50 kilómetros de su ciudad, al tiempo que se debate entre seguir como intérprete de su familia o escuchar la voz de su maestro.

Esa es la historia de “CODA: Señales del Corazón”, una nueva versión de la francesa “La Familia Bélier”, ahora dirigida por Sian Heder (“Tallulah”) y que llega a los cines después de haber ganado cuatro premios (Público, del Jurado, Dirección y Ensamble) en el Festival de Cine de Sundance.

También lee: VIDEO. Muestran primeras imágenes del 'Callejón de las Almas Perdidas' de Guillermo del Toro

Para dar vida al profesor Bernardo Villalobos, Eugenio Derbez recibió durante cuatro meses clases de piano y dirección de coro. Y dedicó tiempo a sacudirse el manto de la comedia que carga, aunque ya antes ha probado el drama en filmes como “La Misma Luna” o “Milagros del Cielo”.

A mí me encanta salir de mi zona de confort, de pronto siento que no voy a poder, pero me aviento y salen las cosas. Cuando me ofrecieron este papel, se me hizo muy interesante, pasé varios meses aprendiendo a tocar el piano, cómo dirigir un coro, y dar clases. También tuve que prepararme con una maestra especial para limpiarme de la comedia y estar en otro 'mood' para el drama", comparte.