México.- The Batman, la nueva película protagonizada por Robert Pattinson tiene su estreno en cines como Cinépolis y Cinemex este 2 de marzo de 2022 con la emoción de una nueva aventura del superhéroe y muy buenas reseñas en Rotten Tomatoes

El sitio especializado Rotten Tomatoes es el más consultado en los últimos años para saber si una película o una serie de televisión vale la pena.

En la reciente consulta a la página oficial de Rotten Tomatoes, The Batman tenía una "frescura certificada de 87% de reseñas. "Terminé en un lugar donde no esperaba estar: esperando con ansias el próximo capítulo", aseguró el crítico de The New York Times.

Robert Pattinson se encuentra debajo del traje de The Batman./ Foto: Especial

Con el estreno de The Batman, Gotham City sangra de una herida abierta, una que nadie ha podido cicatrizar. Se llama mentira y corrupción.

Un misterioso vigilante enmascarado que se hace llamar Batman (interpretado por Robert Pattinson) trata de combatir la inmundicia de su ciudad desde hace un año, aterrorizando a maleantes y haciendo justicia con sus puños... pero el crimen parece estar ascendiendo.

Mientras que el sádico asesino bautizado El Acertijo (interpretado por Paul Dano) busca muy a su manera la purificación del lugar en donde vive, dejando crípticos mensajes tras matar brutalmente a figuras clave de Gotham y predica su "evangelio" en videos virales.

The Batman, nueva encarnación fílmica del personaje, es un neo noir que disloca los arquetipos de héroe y villano en un juego de espejos... con un enemigo terrorífico como nunca. ¿Quién de los dos le hace peor a una ciudad ya maldita?

"Hay un terreno común (entre Batman y El Acertijo) que está hermosamente explorado. Hay mucha oscuridad respecto a la moralidad en la historia.

"No están protegiendo el status quo, porque hay algo que está mal en Gotham. Es realmente complicado mostrar a un villano cuyas ideas... no están mal. Su ejecución sí", meditó Paul Dano en un encuentro con medios.

El Acertijo es interpretado por el actor Paul Dano en The Batman./ Foto: Especial

Multimillonario y con miles de recursos, este Hombre Murciélago es un huérfano perturbado aún lejos de ser el "Mejor Detective del Mundo". Alma torturada por la tragedia de su familia, recibe palizas, se equivoca, es engañado... pero sigue adelante.

"Normalmente, tienes a un Batman que entrena, regresa y confía plenamente en sus habilidades y es heroico. Yo amo la fragilidad que muestra aquí.

"Batman siempre ha sido falible, ¡es un hombre en un traje armadura!, pero esta versión en verdad abraza ese concepto mucho", apuntó Pattinson.

El calificativo "noir" para este Batman, cuya producción costó 100 millones de dólares, no es gratuito. El cinismo y la sordidez se respiran, y la iniquidad y las conspiraciones son la sucia luz que toca todo.

No sólo está en el rey criminal Carmine Falcone (John Turturro), u Oswald Cobblepot (Colin Farrell), aspirante a sucederlo. El pecado se expande hasta el fiscal (Peter Sarsgaard) y mucho más arriba.

The Batman es dirigida por el cineasta Matt Reeves./ Foto: Especial

La música de The Batman

Motivado por la lectura de varios clásicos de "El Caballero de la Noche" ("Año Uno", "El Largo Halloween", "Ego"), el director de The Batman, Matt Reeves ("El Planeta de los Simios: Guerra") quería generar una experiencia empática.

Algunas de sus armas fueron la oscura y obsesiva música de Michael Giacchino y el diseño sonoro.

"La importancia del sonido y la música es crítica. La idea era ponerte lo más posible en el punto de vista de los personajes, específicamente en el de Batman.

"Es intencional que sientas lo visceral, lo subjetivo. Esto es un un noir clásico. Si a Batman lo noquean, parece que te noquearon a ti", explicó Reeves.

La narración huele a los thrillers criminales de los 70. Esos donde sólo alianzas pragmáticas logran que los personajes no se ahoguen.

La colaboración que Batman entablará con Jim Gordon (Jeffrey Wright), de la policía de Gotham, destila ecos a aquella que tiró a un Presidente de EU, dijo Reeves. La de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein en "Todos los Hombres del Presidente" (1976).

"Para Gordon, Batman es útil. Y Batman ve a Gordon como alguien que quizás puede traerle problemas, pero que es honorable. Cree que quizás hay una fuerza en él, a pesar de la compañía que representa", describe Wright.

Interpreta Zoe Kravitz a Gatúbela

Por su parte, la unión de soledades y tragedias de Batman y la ladrona Gatúbela (interpreetada por Zoe Kravitz) asemeja la del detective y la prostituta de "Mi Pasado me Condena" (1971). Dos seres taciturnos, apuñalados por la vida.

"Han estado solos sus vidas enteras y ahora conocen a alguien que tiene una manera similar de pensar, y eso los sacude.Creo que es el corazón de la película", consideró Kravitz.

En este Gotham, nadie sobrevive por su cuenta.