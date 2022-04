Ciudad de México.- En un encuentro con la prensa, el actor Eugenio Derbez confirmó que Televisa, empresa para la que trabajó por años, sí lo tiene vetado.

Eugenio Derbez, quien estuvo presente en los Premios Oscar 2022, habló con la prensa sobre la cinta que se estrena este jueves, 7 de abril, en cines, “¿Y quién es él?”, en la que participan sus amigos Mauricio Ochmann, Omar Chaparro y Mauricio Barrientos.

Durante la charla preguntó si estaba presente Televisa, y al ver que no, dio a conocer que fue vetado por la empresa de Emilio Azcárraga Jean.

Ah mira, no está la empresa que me vetó, pues con razón”, dijo Eugenio Derbez.

“Sí, pero estoy vetado”, respondió Derbez.

El veto era algo que ya se había rumorado previo a la entrega de los Premios Oscar 2022, cuando el productor y comediante comenzó a dar entrevistas en distintas televisoras, excepto a la de San Ángel.

El actor habló sobre “CODA: señales del corazón”, película en la que participó y que ganó el máximo premio del cine, "Mejor Película".

Los reporteros insistieron en saber más del tema, pero el esposo de Alessandra Rosaldo se limitó a decir que no le preocupaba en lo más mínimo.

No, ay por Dios. Ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar”, agregó el actor de Hollywood.