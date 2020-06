Eugenio Derbez confiesa que no quería a Consuelo Duval como 'Federica P.Luche'

Ciudad de México.- El actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, confesó que no quería que la actriz, Consuelo Duval, interpretara el papel de 'Federica P.Luche', en la serie cómica ‘La Familia P. Luche’, pues tenía otras propuestas.

Mediante el programa 'DesHecho en Casa', el actor hizo fuertes confesiones sobre la producción de la serie ‘La Familia P. Luche’, pues aseguró que el papel de 'Federica P.Luche', no era para Consuelo Duval, y ella llegó por error.

Te voy a contar una anécdota que nunca la he contando y ahorita que me dijiste lo del casting. ¿Tú sabes que fue un accidente Consuelo Duval? Nunca se lo he dicho, ahora que lo vea me va a matar", reveló Derbez.