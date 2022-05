Eugenio Derbez revela por qué no eligió a Eva Longoria para su última película

México.- Aunque previamente había trabajado con Eva Longoria, fue Eugenio Derbez quien reveló por qué no trabajó con ella en su último proyecto “The Valet”.

“Quería justamente este choque de los dos mundos”, dijo recientemente en una entrevista”, contestó en una entrevista.

En algún momento me dijeron ‘Oye, ¿y por qué no una actriz afroamericana? ¿Y por qué no Eva Longoria?’. Llegamos a platicar de Eva Longoria y dije ‘No, porque es latina, aquí tiene que ser el choque de los dos mundos’.

“Tiene que ser una güera de ojos azules con el mexicano valet parking. Tiene que ser ese choque de dos mundos”, contó Eugenio Derbez en entrevista para el programa Sale el Sol.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Eva Longoria y Eugenio trabajaron previamente. Foto: Especial.

De la misma manera, el esposo de Alessandra Rosaldo manifestó que no solo Eva fue propuesta para esta cinta.

Hace algunos meses trascendió que Eugenio y Eva protagonizarán el filme Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, una comedia bajo la dirección de Aitch Alberto.