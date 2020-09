Eugenio Derbez entrevista a Dalai Lama y él le habla sobre su vida amorosa

Ciudad de México.- Con un simple "hola" fue como su Santidad el Dalai Lama comenzó su encuentro con el actor y comediante Eugenio Derbez, quien pese a su evidente nerviosismo, abordó diversos temas con este líder religioso, como la salud mental, el amor e incluso el Covid-19.

Antes de que los cuestionamientos comenzaran, su Santidad quiso señalar que por la diferencia horaria él tenía la mente despejada y alerta, porque en la India era de mañana y en México de noche, así de alguna forma él tenía la ventaja.

No es nada especial, siempre pienso que soy un monje budista, lo de Dalai Lama y otros apelativos es como otras personas me describen, pero yo me veo simplemente como como un monje budista".