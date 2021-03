¿Sabes cómo se llaman en realidad los hijos de Eugenio Derbez? Te sorprenderás

México.- La famosa familia Derbez, encabezada por el actor y comediante Eugenio Derbez, está integrada por reconocidos actores, Aislinn, José Eduardo y Vadhir, lo que la hace una de las más famosas de México, aún cuando no se llaman así.

Y es que en sus inicios como comediante, Eugenio decidió adoptar el apellido de su madre, la actriz de cine y televisión, Silvia Derbez, e hizo a un lado el González, apellido de su padre, don Eugenio González Salas.

Pero ¿Sabes cómo se llaman y apellidan realmente los hijos de Eugenio Derbez? Aquí te decimos cómo.

Es un cantante y actor de 29 años que Eugenio tuvo con Silvana Prince. Su nombre real es Vadhir Derbez Alejandro González Torres Prince, lo que lo acomplejó por mucho tiempo.

Mi papá es Eugenio González Derbez, entonces a nosotros nada más se nos pasa el González, el Derbez se pierde. Pero mi mamá, muy inteligente, me puso Derbez en el acta como nombre...”, dijo en una charla para su canal de YouTube.

Es una actriz de cine de 34 años. Es la hija mayor de Eugenio, y fue fruto de la relación sentimental que tuvo con la actriz Gabriela Michel. El verdadero nombre de la ex esposa de Mauricio Ochmann es Aislinn González Castrejón.

El actor, comediante y conductor explicó que su nombre artístico es ese, pero en realidad tiene nombre de telenovela, José Eduardo Eugenio González Martínez del Río… pues su madre, conocida artísticamente como Victoria Ruffo, en realidad se llama Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno.

Me decían González (en la escuela), y cuando he ido a documentos que me dicen: ‘el nombre completo póngalo’ siempre les digo ‘¿completo?’”, contó en una ocasión.