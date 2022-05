Eugenio Derbez estrena póster de su nueva película ‘The Valet’

México.- Eugenio Derbez destapó "The Valet", la comedia romántica original que protagoniza junto a Samara Weaving ("Nine Perfect Strangers"), Max Greenfield ("New Girl") y Betsy Brandt ("Breaking Bad"), que estrenará en Star+ este 20 de mayo.

En "The Valet", la estrella de cine de fama mundial, Olivia (Samara Weaving) se enfrenta a un desastre de relaciones públicas cuando un paparazzi le saca una foto con su amante casado, Vincent (Max Greenfield).

El nuevo póster. Foto: Star+

El dedicado valet Antonio (Eugenio Derbez) aparece accidentalmente en la misma foto y es contratado para hacerse pasar por el nuevo novio de Olivia como coartada. Esta artimaña armada con Olivia pone a Antonio en el centro de la atención y lo lleva a un caos inesperado.

La nueva película estará en Star+ el 20 de mayo. Foto: Especial.

En esta comedia romántica llena de malentendidos chocan dos mundos y sus culturas mientras que Olivia y Antonio empiezan a conocerse más profundamente. "The Valet", dirigida por Richard Wong y escrita por Rob Greenberg y Bob Fisher, es el remake en inglés de la exitosa película homónima francesa.

Eugenio Derbez. Foto: Star+

El elenco de la película también incluye a Carmen Salinas Lozano, Amaury Nolasco, Marisol Nichols, Diany Rodríguez, Tiana Okoye, John Pirrucello, Ravi Patel, Noemí González y Lunay.

"The Valet" está dirigida por Richard Wong y producida por Ben Odell y Eugenio Derbez.