México.- Eugenio Derbez exige a través de Facebook que se castigue por maltrato animal a una familia del Estado de México que aparece en un cruel VIDEO golpeando a un perro amarrado en la azotea hasta matarlo.

De acuerdo con información que circula en internet, un perrito en Tlalnepantla, en el Estado de México, murió a manos de sus propios dueños el pasado domingo 25 de julio.

El horrible suceso quedó grabado en un VIDEO que circula en redes sociales en el que se ve a ocho integrantes de una familia, de presunto apellido Martínez, torturando a su mascota con palos y maderas hasta matarla, porque supuestamente había mordido a una de las mujeres.

De acuerdo con vecinas de la zona que grabaron el maltrato animal, el perro siempre estaba amarrado en la azotea por lo que no se explican la supuesta causa que llevó a la familia a asesinarlo.

Por lo que el actor y director de la película “No se aceptan devoluciones” (Televisa), salió a dar la cara pidiendo que se castigue a estas personas que con violencia, mataron al animal.

El protagonista de “De viaje con los Derbez” (Amazon Prime Video), indica que el VIDEO es la prueba para que la ley castigue a esta familia hasta con cárcel, no sólo con una sanción económica, porque argumenta, si esto pasó con un perro, luego puede llegar a pasar con una persona.

El maltrato en el estado de México es delito y hoy en este caso se tiene ya la denuncia y además este video como evidencia, este acto no puede quedar impune, no sólo porque la ley debe aplicarse, sino porque la violencia no debe permitirse en ningún grado porque además quien es violento con un animal quien es capaz de matar a palos a un pobre animal indefenso que está amarrado pronto terminará haciendo algo parecido con un humano, eso está totalmente comprobado, hoy asesinaron a un perro mañana esa violencia podría ser contra un niño una jovencita un adulto mayor”, asevera el comediante.