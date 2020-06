Eugenio Derbez fue limpiaparabrisas y mesero antes de ser famoso

Ciudad de México.- El actor mexicano, Eugenio Derbez, reveló que fue limpiaparabrisas y mesero antes de ser famoso.

Mediante una entrevista que le dio a su hijo Vadhir Derbez con motivo del Día del Padre, Eugenio, que ahora es considerado como uno de los actores mexicanos más exitosos y populares, confesó que había trabajado como mesero y limpiaparabrisas hace años.

Tuve que empezar a trabajar cuando yo estaba estudiando. Yo era hijo de papi y mami y no sabía trabajar y dije, ‘¿ahora qué voy a hacer? Si no sabía trabajar’”, comentó.

El actor recordó que fue la necesidad de ayudar económicamente a Gabriela Michel, la mamá de Aislinn, lo que lo impulsó a buscar empleo.

Después recordó que dejó de ser limpiaparabrisas para trabajar como mesero, en donde aseguró que fue bueno.

Me pasé a la mesereada, porque como mesero la verdad es que fui muy bueno. A mí de lo que me daba pena, cuando estaba trabajando de mesero, que lo mismo me pasó de limpiaparabrisas, es que alguien me fuera a reconocer”, aseguró.