VIDEO. Eugenio Derbez le guarda coraje a Victoria Ruffo por no dejarlo ver a su hijo

México.- Eugenio Derbez lamentó que Julián Gil no pueda estar cerca de su hijo Matías, y recordó cuando, en su momento, Victoria Ruffo no le permitió ver a su hijo José Eduardo Derbez por años.

El actor argentino, Julián Gil, lamentó a través de sus redes sociales que como él, muchos papás en el mundo, tengan que vivir la ausencia de un hijo solo porque la madre así lo desea.

En este caso, Gil no puede ver ni acercarse a su hijo Matías Gregorio, pues la venezolana Marjorie de Sousa tiene su custodia absoluta.

Y retomó un video pasado en el que Eugenio Derbez lamenta su situación y recuerda que pasó por lo mismo con su hijo José Eduardo.

Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso y es un dolor terrible, ni siquiera poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él; creo que los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra y no deberían estar separados” , expresó.

Me da mucho coraje que todavía le pregunten: ‘¿José Eduardo, y cómo te sientes por esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?’. Por qué no le preguntan: ‘¿José Eduardo, qué sientes que tu mamá no te dejó ver a su papá?’, que es muy diferente”, dijo Eugenio Derbez.