México.- A un día de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó pseudoambientalistas a varios famosos, Eugenio Derbez le respondió y aseguró que él protestó contra el Tren Maya por amor a México y que nadie le pagó y menos ha recibido sobres amarillos.

Y es que hace unos días, celebridades, entre las que está Eugenio Derbez, se unieron a la campaña #SélvameDelTren para protestar contra las obras del tramo 5 del Tren Maya, la cual destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y con ellos flora y fauna.

Ello le causó este calificativo por parte del Mandatario, pero no se quedó callado y le respondió.

La publicación del video de actores y cantantes en contra del Tren Maya, AMLO dijo que la campaña fue contratada por pseudoambientalistas.

Pero el productor y comediante no tardó en responderle: “Esto lo hago por amor a México”.

Eugenio aseguró que nadie le pagó para hacer el video.

A estas altura de mi carrera, no tengo la necesidad de que alguien me venga a pagar para decir algo”, aseguró el nominado al Óscar 2022.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el actor de “No se aceptan devoluciones” aclaró que es apartidista.

Me duele que descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente”, recalcó Eugenio Derbez.