Eugenio Derbez indignado tras muerte de Octavio Ocaña, ‘Benito Rivers’

AM.- Eugenio Derbez compartió en sus redes sociales su indignación y tristeza tras conocer el fallecimiento de Octavio Ocaña, mejor conocido como ‘Benito Rivers’ en la serie Vecinos.

La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz #Benito . �� pic.twitter.com/uTwp0W0Mv7

Desde su cuenta de Instagram, Eugenio lamentó el fallecimiento del joven actor, quien tenía 22 años al momento de su muerte. Hay que recordar que el actor impulsó la carrera de Ocaña cuando era un niño.

La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz, Benito”, expresó en sus redes sociales.

Por muchos es conocida la anécdota del primer encuentro entre Eugenio Derbez y Octavio, quien creció con personajes como ‘El Longe Moco’.

Tú eres el que sale como el Longe Moco y lo imité y le llamó la atención. Le dije que quería ganar dinero y actuar, me llevó y me quedé”, recordó Octavio durante una entrevista hecha para un medio de comunicación.

Ante la noticia de su muerte, el elenco de la serie que le ganó fama ha lamentado el fallecimiento del actor de 22 años y ha aprovechado para enviar sus condolencias a la familia de Octavio.

Mayrín Villanueva, quien fue su compañera en la serie ‘Vecinos’ escribió desde su cuenta de Twitter:

Frustración, dolor. No me puedo quitar esa cara de alegría. Nos llenó esa vida, tus carcajadas, bromas, esa energía en cada programa, tu genuino carisma y talento. Qué falta nos harás. Vuela alto, Octavio. Un abrazo y todo mi amor para la familia”.

Siguió Dario Ripoll, quien aún no da crédito de lo acontecido con su compañero.

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo Octavio, con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años. Tengo rabia y dolor, no cabe duda de que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja. Vuela alto, mi Benito, te vamos a extrañar mucho”.