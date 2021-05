Ni por muerte de José Eduardo le hablaría Eugenio Derbez a Victoria Ruffo

Ciudad de México.- El tráiler de la segunda temporada de “De Viaje con los Derbez” revela que no existe ningún tipo de relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, a pesar de que tienen un hijo: José Eduardo.

En el video del programa que se estrenará por Amazon Prime Video el próximo 20 de mayo, Aislinn Derbez, Vadhir Derbez, José Eduardo Derbez, Alessandra Rosaldo y Aitana Derbez, acompañan a Eugenio Derbez a acampar y a vivir aventuras extremas como aventarse del bungee.

Cuando en una parte del tráiler se ve que José Eduardo Derbez está a punto de aventarse del bungee, le dice a Eugenio: “Papá si me muero, ahí le hablas a mi mamá”. A lo que el comediante de Televisa le responde: “No ni así le voy a hablar”.

Aunque esto es en tono de broma por parte del creador de “Al derecho y al derbez”, es bien sabido que la relación que mantiene con su ex pareja Victoria Ruffo es mínima.

En las redes sociales, hubo algunos usuarios que se preguntaron por qué Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se separaron y por qué se odian tanto, y entre ellos mismos dieron la respuesta: Victoria acusó a Eugenio de engañarla con una supuesta boda falsa que él organizó con sus amigos comediantes, con todo y el sacerdote falso.

Otra polémica entre Eugenio y Victoria fue la ocasión en la que la protagonista de telenovelas como “Simplemente María”, “Vivo por Elena”, “Abrazame muy fuerte”, “Corona de lágrimas”, entre otras, publicó una foto en mayo del 2017 en la que recortó a Eugenio en una foto de Instagram donde solo dejó a su hijo José Eduardo y a la actriz estadounidense Raquel Welch.

Casi un año después, él le respondió de la misma forma y la sacó de un retrato familiar, por lo que ella arremetió nuevamente contra el actor al revelar que desde que su hijo era niño, ella se hacía cargo de todos los gastos.

Los fans del programa “De Viaje con los Derbez” ya están ansiosos por reírse de las nuevas aventuras de Eugenio Derbez y su familia, aunque en esta ocasión, el actor Mauricio Ochmann no aparecerá porque se separó hace más de un año de Aislinn Derbez.

Ya me estoy muriendo de risa y aún no la veo, Me urgeeee, Ya quiero verlos, Contando los días, Muero por verla, Los espero con ansias", fueron algunas publicaciones de los seguidores del programa.