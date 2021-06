Eva Daniela lleva 4 meses de novia con Juan Osorio y ya piensa en boda e hijos

Ciudad de México.- La originaria de León, Guanajuato, Eva Daniela, ya piensa en boda con el productor de Televisa Juan Osorio, a pesar de que han recibido críticas por la diferencia de edad que existe entre ambos.

El creador de “¿Qué le pasa a mi familia?” es el príncipe azul de la actriz de 27 años, quien vive su propia telenovela con su romance que inició hace cuatro meses.

Eva Daniela se encuentra tan enamorada del ex de Niurca Marcos que no descarta contraer matrimonio con él próximamente.

La ilusión de Eva Daniela de tener a su lado a Juan Osorio hace que, incluso, ya se visualice con una familia propia, sin importar que sea 37 años mayor que ella.

Aunque admitió que no se quiere apresurar, sino que quiere que todo fluya como tenga que ser y vivir el momento.

Nunca he tenido una expectativa de la edad, no es una prioridad para mí, no me fijo en eso. Así es el amor, tú no mandas en el corazón. En mi caso, yo pensaba que me iba a quedar soltera para toda la vida, porque de verdad nadie me llamaba la atención, pero cuando conocí a Juan fue un clic inexplicable", comentó la actriz.