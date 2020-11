Evoca Sylvia Pasquel a valiosas mujeres con ‘El último aliento’ vía streaming

México.- Este sábado es la última oportunidad para ver streaming ‘El último aliento’ pieza de Sylvia Pasquel que toma los últimos momentos de figuras internacionales, cuyas muertes marcaron a la sociedad de una época.

Es un espectáculo de 75 minutos, compuesto por cuatro monólogos de 15 minutos, que cuentan la vida de: Violeta Parra (Carmen Delgado), Rosario Castellanos (Anastasia), Isadora Duncan (Stephanie Salas), y Sharon Tate (Mariana Torres), dirigidas por Julio César Luna.

Cuando me ofrecieron el proyecto yo dije: ‘¿en teatro exprés, la vida de Violeta Parra?’. Dije: ‘¡va!’. Se me hizo un desafío y también el que Sylvia Pasquel estuviera, fue otro de los atractivos. Leí el texto, se me hizo interesantísimo, vi el reparto, me encantó y el trabajo de Gilda Salinas lo admiro mucho, por la investigación, los detalles biográficos de cada personaje”, destacó Carmen Delgado en entrevista con AM.