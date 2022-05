México.- Ricardo Crespo, exintegrante del grupo Garibaldi, fue encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado contra su hija, por lo que fue sentenciado a 19 años de prisión.

La noticia la dio a conocer el despacho RPRC Abogados.

Agregan que el cantante y actor de series como Control Z y El Dragón fue sentenciado por abuso sexual en contra de su hija, quien fue víctima de los ataques desde los cinco hasta sus 14 años.

El ex Garibaldi fue detenido en septiembre de 2021 y puesto en prisión preventiva siete meses después de haber comenzado el proceso legal.

Ricardo Crespo formó parte del grupo Garibaldi, así como del show “caballeros en concierto”, junto a Agustín Arana, Chao, Lisardo y Manuel Landeta.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó a través de un comunicado que el actor posiblemente indujo por varios años a su hija menor a realizar actos sexuales y presenciar contenido para adultos.

En marzo de 2021, la madre de la menor, Angélica Rodríguez Cruz, dijo en entrevista para “Venga la Alegría” que su hija nunca tuvo síntomas visibles de haber sufrido abusos, pero cuando se lo confesó, le creyó.

Primero que nada, me movió el amor por mi hija, quería que ella se sintiera apoyada, quien la protegiera, era yo en ese momento. Lo primero que hice con ella fue felicitarla por la valentía de contarme. Le agradecí la confianza, no dudé un segundo de lo que ella me estaba contando”, dijo María Angélica.