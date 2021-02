Ex conductor de Enamorándonos se niega a dar propina a recolectores de basura

México.- Adrián Cue, ex conductor del vespertino de TV Azteca, ‘Enamorándonos’, expresó en redes sociales que no le pagará 50 pesos a los recolectores por llevarse su basura, pues él ya paga impuestos, lo que le valió críticas por parte de sus seguidores.

Aunque Adrián Cue aclaró que no se trata de si tiene que pagar o no los 50 pesos, sino que no es justo que además de pagar impuestos con los que queda cubierto el servicio, tenga que dar una cuota obligada.

Tengo una duda, el camión de la basura cobra 50 pesos a la semana por llevarse la basura ¿que no se supone que mis impuestos ya están pagando la recolección de basura? Porque si no les pago los 50 pesos a la semana, me dejan mi basura ahí”, preguntó el también cantante en stories de Instagram.

Apenas compartió esta duda, el ex compañero de Carmen Muñoz recibió críticas, algunos lo llamaron ‘codo’ y le recomendaron dar la cooperación, pero él insistió en que no se trataba de si da o no los 50 pesos, sino de la corrupción que existe en todas las escalas.

El conductor Adrián Cue señaló que los recolectores le impusieron una cuota de 50 pesos a la semana y si no los da, le dejan su basura. Foto: Instagram.

Y aunque el ex conductor de TV Azteca volvió a aclarar que su problema no eran los 50 pesos, sino los actos de corrupción, prosiguieron los ataques.

Al final, dijo que está de acuerdo en dar propina a los recolectores, pero una cuota como tal.

No seas codo… hay que darles una cooperación, hay gente de la basura que no tiene un sueldo y ganan lo que uno les da, pero bueno, qué se puede esperar de ti”, le escribió un seguidor al ex conductor de TV Azteca.

Adrián Cue fue conductor de ‘Enamorándonos’ al lado de Carmen Muñoz, pero decidió salir del programa en febrero de 2020 por problemas de salud, luego se someterse a una cirugía estética en la nariz.

Las críticas por no cooperar le llovieron a Adrián Cue. Foto: Instagram.

