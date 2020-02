Ex conductora de ‘Hoy’ se va a ‘Sale el Sol’ ¿traición?

CDMX.- La salida de la conductora de ‘Hoy’ se dio apenas a inicios de año y ya cambió a Televisa por la competencia, ya apareció a cuadro en ‘Sale el sol’, matutino de Imagen Televisión.

Es sabido por todos que ‘Hoy’ es uno de los programas más vistos por el público mexicano, pero también es cierto que de manera constante sufre cambios en los que hay salida de colaboradores como fue el caso de la grafóloga María Fernanda Centeno, quien ya tiene una participación en la competencia.

Fue el periodista Alex Kaffie el que dio a conocer a través de su columna que María Fernanda Centeno aceptó el trabajo que le ofrecieron en ‘Sale el sol’, lo que dejó sorprendidos a los conductores de ‘Hoy’ y a los ciberfans.

La grafóloga explicó que su salida de Televisa se debía a que se enfocaría a sus proyectos personales, pero tal parece que le llegaron al precio y ahora compartirá pantalla con Luz María Zetina, Paulina Mercado y Carlos Arenas, entre otros.

A su modo peculiar de decir las cosas, el periodista de espectáculos expresó que María Fernanda quedó como una mentirosa, pues dijo que se iba por motivos personales.

La especialista en analizar la letra no ha confirmado ni desmentido la información de Alex Kaffie, pero lo que sí es cierto es que inició una nueva etapa en ‘Sale el sol’, donde participó con el tema ‘el cambio’, el cual dijo, especialmente se le daba a ella.

Me atreví a cambiar, hoy me enfrento a un gran reto pero se que puedo porque tú estás conmigo, y me siento profundamente agradecida de estar aquí, pero sobre todo de haberme atrevido a cambiar a transformarme, así como yo libré batallas, tú vas a librar las tuyas… empezar de nuevo, pero empezar desde la experiencia", dijo al aire.