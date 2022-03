Ex de Luis Miguel lo defiende de ataques de sus ex empleados

Ciudad de México.- Después de que una ex trabajadora de Luis Miguel rompiera su silencio y revelara malos tratos por parte del cantante hacia su equipo de producción, a tal grado que nadie podía verlo a los ojos, incluso debían voltearse cuando él pasara.

En medio de la polémica que levantaron las tremendas declaraciones, Myrka Dellanos, expareja de “El Sol”, sorprendió a todos al salir en su defensa. Y lo hizo en el nuevo programa de Telemundo “La mesa caliente”, donde rechazó categóricamente los señalamientos de Ana Villarín, por el contrario, destacó que si hay algo que caracteriza al intérprete de “Por debajo de la mesa” es es el buen trato a sus trabajadores; y reveló que incluso los ha llegado a apoyar en situaciones personales.

(A Luis Miguel) lo conozco bien, y creo que todo lo que está diciendo esta chava (Ana Villarín) es completamente una mentira. En primer lugar, a mí me consta, que trata a la gente con la que trabaja súper, súper bien. Le ha pagado operaciones, ha hecho todo tipo de cosas buenas para sus empleados", explicó.

Ana Villarin aseguró que no lo podían ver a los ojos, y se tenían que voltear cuando pasara. Foto: YouTube.

Myrka Dellanos vivió en los años 2000 uno de los romances más publicitados con el cantante, a quien atribuyó las declaraciones de la supuesta empleada con un afán de protagonismo, de buscar conseguir visitas y monetizar la información, pues aseguró que ella trabaja en redes sociales y conoce del alcance de sus declaraciones, pues usando las palabras adecuadas, podría lograr su cometido.

"Quiero decirles algo acerca de esta muchacha; ella trabaja para una empresa que supuestamente llevó algunos de los conciertos de Luis Miguel; ella no fue su empleada directamente. En segundo lugar, ella dice que no lo podía mirar a los ojos; jamás he visto algo así. Ella también es tiktokera y sabemos que si usas las palabras claves como 'Luis Miguel me trata mal' ella va a tener más vistas y le van a pagar; obvio, por eso es que la pusieron en esa entrevista", subrayó.

Myrka cotejó dichas declaraciones de la influencer con el supuesto contrato de confidencialidad que les hacen firmar a los empleados de Luis Miguel, asegurando que casi todos los artistas lo hacen, por lo que aseguró que los dichos de la joven son sólo mentiras.

Myrka Dellanos tuvo una relación amorosa con Luis Miguel en los años 2000. Foto: Especial.

"Tercer lugar, lo más importante que dijo, que tenía que firmar ese contrato de confidencialidad y que ninguno de los artistas lo hacen, mentira, todos los artistas lo hacen. No sé cómo esta niña se pone a decir ese tipo de mentiras al aire. Todo artista lo tiene; si eres inteligente lo tienes, yo lo tengo en mi casa. No significa que ella tenga esa información tan personal para decir todos los otros detalles que nada tienen que ver".

Además, la presentadora de Telemundo aseguró que conoce bien a Luis Miguel y que lo que dice es porque realmente fue testigo de ello, motivo por el cual se mostró incrédula ante los comentarios de la joven.

