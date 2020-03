Ex del novio de Yalitza Aparicio le advierte que es machista y golpeador

México.- Aunque Yalitza Aparicio ha sido discreta con su relación, tal parece que no todo es miel sobre hojuelas en el pasado de André Montes, su novio.

Al menos así lo deja ver Wendy Ahumada, expareja de André y quien asegura que Yalitza Aparicio fue tercera en discordia en su relación.

En una entrevista con TV Notas, Wendy aseguró que ella y André se conocieron en redes sociales, pero que tuvieron que mudarse de Oaxaca a la Ciudad de México cuando ella quedó embarazada.

Platicó además que sufrió de varias agresiones de parte de André, incluso cuando estaba embarazada.

“Era ayudante de un odontólogo y todo marchaba bien, pero la verdad sí hubo una que otra ocasión en que hubo agresiones físicas. Una vez me bajó de las escaleras de los pelos, no recuerdo ni por qué se enojó. Pero después se arrepintió, me pidió perdón y me prometió que ya no lo volvería a hacer... aunque sí lo volvió a hacer”, platicó.

Wendy contó que tras algunos meses, decidieron regresar a Oaxaca, que fue cuando André conoció a Yalitza.

‘Yalitza sabía que él tenía mujer e hijo’

Wendy contó que conoció a Yalitza Aparicio en persona en una fiesta de cumpleaños de André, donde incluso le presentó a la actriz a su bebé como el hijo de André.

Yalitza estaba consciente de que André tenía mujer e hijo. Cuando me la presentaron, ella se quitó una chamarra de mezclilla que traía y en el cuello traía un chupetón”, platicó.

Wendy asegura que André le había sido infiel en otras ocasiones y que incluso se habían separado un tiempo, pero que no pensó que la relación con Yalitza Aparicio fuera a llegar lejos.

Porque es famosa, y la verdad no es tan atractiva; incluso André decía: ‘¡Ay, no, está bien fea!’ Pero mira la sorpresa que me llevé”, narró.

Aseguró además que André se ha negado a pagarle la pensión alimenticia de su hijo y que incluso ha amenazado con quitarle la custodia “por las buenas o por las malas”, por lo que le advirtió a Yalitza Aparicio que tenga cuidado con su pareja.

Él es un macho, pero por eso ahora le agradezco a Yalitza que me lo haya quitado. No le deseo que le haga lo mismo que me hizo, pero si se lo hace, sabrá lo que se siente”, agregó.

MCMH