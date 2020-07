Ex miss Venezuela Gabriela Graf le pone toque sensual a noticiero ‘Que importa’

México.- La ex miss Venezuela, Gabriela Graf se une a las filas del noticiero ‘Que importa’ conducido por Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal ‘El Estaca’, el cual se transmite por Imagen Televisión.

En entrevista, la modelo y deportista, habló sobre la invitación al casting del que no tenía esperanzas de quedarse.

Estoy súper emocionada de ser la nueva conductora del programa ‘Que importa’ de Imagen Televisión, me buscaron para hacer un casting, mandé un video, porque el casting fue durante el confinamiento, al principio pensé que no me iba a quedar porque avisaron mucho más tarde de lo que en teoría dijeron que iban a avisar, me tomó de súper sorpresa porque finalmente me quedé”, platicó vía zoom.

Para la conductora será un reto distinto, pues es algo que no estaba acostumbrada a hacer.

Son un gran equipo, todos son súper preparados y lo mejor es que vas a divertirte… creo que buscarle el lado divertido a las noticias hace que las cosas sean más amenas”, enfatizó.

Gabi hará dupla con Sofía Rivera Torres, quien ahora tendrá a su cargo la sección de espectáculos.

La vida siempre me ha llevado al deporte, no sé por qué, pero siempre ha sido así. Desde chiquita me gustaron mucho los deportes, y luego de Miss Venezuela me invitaron al noticiero ‘Venevisión’ que es un canal de allá, también para el tema deportivo, luego estuve en Referee en el tema deportivo, con la NBA... ahora con este proyecto”.

No me considero la mega experta, pero siempre trato de leer lo más que puedo, ver todo lo que está sucediendo, me había alejado un poquito del fútbol, porque estaba metida en la NBA, pero pues retomando todo, informandome de lo que está pasando y disfruto mucho esto”.

Gabriela Graf será parte de ‘Que importa’, el cual se transmite por Imagen Televisión, de lunes a viernes, de 11:15 a 11:45 de la noche. Foto: Facebook.

Sacará su lado divertido

Gabi Graf comentó que no tiene miedo a la dinámica del programa, pues la irreverencia de los conductores es lo que le da un toque diferente a otros noticieros.

Voy a divertirme y hacerlos reír a todos y hacerlos sentir muy bien, mucha gente me considera algo introvertida, pero yo voy sin miedos”.

Sobre los espacios para las mujeres, la conductora comentó que es un orgullo ser parte de esta apertura profesional en temas que parecían exclusivos para hombres.

Creo que los espacios se están abriendo más a las mujeres, estamos llegando a posiciones que antes no llegamos; cada vez se está abriendo más a las mujeres, estamos más informadas y me siento súper feliz, creo que he sido afortunada porque en ningún momento me he sentido que por ser mujer no tenga alguna oportunidad. Poco a poco me he dado mi nombre en México y me siento muy agradecida con este país”.

Gabi se mantiene con sus cápsulas y entrevistas en el canal ‘Claro’, que es de entretenimiento, pero su energía irá a este proyecto que se transmitirá por Imagen Televisión de lunes a viernes de 11:15 a 11:45 de la noche.