Antiguo actor de Televisa supera tumor cerebral y ahora pierde la vista de un ojo

México.- Luego de recuperarse de una cirugía por un tumor en el cerebro, Sergio DeFassio, quien era un actor muy popular en las pantallas mexicanas, enfrenta un nuevo problema de salud, pues por segunda ocasión tuvo desprendimiento de retina.

El también comediante de 69 años, conocido por sus múltiples participaciones en telenovelas de Televisa como Porque el amor manda, La mujer del Vendaval, Cachito de cielo, Hasta que el dinero nos separe o Cuidado con el ángel, entre muchas otras, tuvo que alejarse de la actuación debido a que fue diagnosticado con un tumor cerebral.

El actor Sergio DeFassio participó en la exitosa telenovela de Televisa Hasta que el dinero nos separe, protagonizada por Itatí Cantoral y Pedro Fernández. Foto: Instagram

Sin embargo, luego de recuperarse tras una cirugía, no tuvo oportunidades como actor, y según información de Grupo Fórmula, comenzó a trabajar como taxista a falta de trabajo.

Pero ahora su salud vuelve a complicarle las cosas, pues tuvo desprendimiento de retina y aunque fue sometido a una cirugía, esta no funcionó, y deberá volver al quirófano, aunque ya no recuperará la vista de su ojo derecho.

En entrevista para el programa "Sale el sol", Sergio DeFassio contó lo que le pasó, “de repente como si tuviera una basura... decía yo ‘no veo bien’, está raro el ojo, siento algo en el ojo', me veían mis cuates y no tenía nada", contó.

"Tengo desprendimiento de retina, ya me operaron, pero no me durmieron totalmente, fue aquí en el Hospital de la Luz. Entonces no quedó bien la retina y me van a tener que volver a operar”, agregó.

Desafortunadamente, el doctor que lo atiende le explicó que aunque vuelva a ser operado, ya no va a quedar bien.

Dice el doctor que ya no voy a ver bien de todos modos, 60 o 70 por ciento... de este lado (derecho) ya no veo".

Aunque no quiere asegurar que se trató de una negligencia médica, el actor piensa que es una posibilidad, pues él tuvo los cuidados que le indicaron.

"Tuve los cuidados por parte de mi hermana y su familia, porque sí es muy difícil la recuperación, hay que dormir medio sentado, hay que tener una dieta, no forzar el ojo, y parece que no quedó bien... no sé, no me explicó bien el doctor por qué se volvió a desprender la retina y tengo que volver a operarme. Si no quedo bien, pues entonces a ver qué hacemos”, dijo.

"Me dijeron 'te vamos a operar y ahora te vamos a dormir completo', entonces, ¿qué piensas? Fue una negligencia médica posiblemente, yo no quiero echarle la culpa a los doctores ni nada, prefiero volver a operarme, si la ANDA ya la autorizó yo no tengo ningún problema, la ANDA pudo haber demandado porque otra vez van a tener que pagar", finalizó.