Exalumno de ‘La Academia’ agrede a mujer y le raya su auto con un cuchillo

México.- El exalumno de ‘La Academia’, Daniel Riolobos, fue captado agrediendo a una vecina y dañando su casa y su vehículo con un cuchillo. Acusan que el ex académico, apadrinado por Juan Gabriel, estaba drogado al momento de la agresión.

Al parecer, el percance se dio porque al cantante no le gustó que colocaran cubetas en la acera de varias casas, detuvo la marcha de su camioneta frente a la vivienda de la vecina y se ve cómo enseguida lanza las cubetas a la cochera de ella, luego se retira. La víctima asegura que no lo conocía.

Minutos más tarde, apresurado, regresa a la propiedad, pero con un cuchillo y comienza a rayar la camioneta de la vecina, la cual estaba estacionada en la cochera de la vivienda dañada.

La casa cuenta con circuito cerrado, lo que le dio la evidencia a la víctima para poder denunciarlo. La vecina de Daniel fue a reclamarle a su domicilio y aseguró que el trato que le dio el ex académico no fue el adecuado, pues la ofendió y la amenazó, incluso la empujó y quedó con un brazo lastimado.

Tengo circuito cerrado, checo las cámaras y te digo yo no lo conocía, veo que sale de ahí, sale super drogado, tomado con más personas y hace eso, me pasé y le toqué, y sale por la ventana muy agresivo y me empieza a decir: tú qué haces aquí, y le digo; ‘ah sí, buenas noches, ya vi los destrozos que hiciste de mi casa, y me dice; ‘sí, no te voy a pagar nada’”, relató la afectada para el programa De Primera Mano, a cargo de Gustavo Adolfo Infante.