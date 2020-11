Exasistente acusa al payaso ‘Chuponcito’ de acoso sexual

Ciudad de México.- José Alberto Flores, mejor conocido como el payaso ‘Chuponcito’, se encuentra en investigación tras ser acusado de presunto acoso sexual por su exasistente personal Carla Oaxaca.

Mediante una entrevista para el programa matutino ‘Hoy’, Carla comentó que inicialmente todo iba bien hasta que iniciaron los mensajes y comentarios fuera de lugar.

Así mismo, la exasistente reveló que el comediante habría acosado a más mujeres y su caso no es el único.

Hay más mujeres involucradas. No me gustaría entrar en esos detalles, sin embargo hay rumores. El señor sabe lo que ha hecho, no me corresponde a mi, le corresponde a cada una de ellas hablar”, finalizó.