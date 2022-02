República Dominicana.- Los campeones de las cinco temporadas participan en Exatlón All Star, en el que las reglas cambian, pues solo habrá un ganador, por lo que se enfrentarán en las competencias mujeres contra hombres y solo uno podrá llevarse a casa los dos millones de pesos del premio.

La noche de este lunes 31 de enero arrancó Exatlón All Star por la señal de Azteca Uno con 16 atletas quienes entregarán todo en cada una de las emisiones y competencias

Los equipos quedaron conformados de la siguiente manera: Los rojos son Aristeo Cázares, Mati Álvarez, Pato Araujo, Zudikey Rodríguez, Ana Lago, Heliud Pulido, Heber Gallegos y Nataly Gutiérrez.

Son 16 atletas los que iniciaron la competencia en Exatlón All Star. Foto: Instagram

Mientras que en el equipo azul están: Ernesto Cázares, Evelyn Guijarro, Javi Márquez, Koke Guerrero, Marysol Cortés, Ximena Duggan, David Juárez y Macky González, aunque esta última se despidió con lágrimas en los ojos, debido a un problema de salud que le impidió estar en la competencia.

Antonio Rosique le dio una emotiva despedida a Macky.

"Me duele que te vayas pero sé que es lo que tienes que hacer, las decisiones más importante muchas veces son las mas difíciles y yo sé que tu salud no está al 100 por ciento, hiciste una gran temporada... Fuiste líder de este equipo, has sido una líder de la familia azul, esta es tu casa para cuando tengas ganas de regresar, pero recupérate, a México le gusta verte correr y competir", expresó.

Entre lágrimas, Macky González se despidió de la competencia en el primer programa, debido a un problema de salud. Foto: Instagram

Las ausencias en Exatlón All Star

Aidee Hernández, campeona de la segunda temporada, fue una de las grandes ausentes en esta emisión especial de Exatlón, y a través de un video explicó los motivos que tuvo para no participar.

La joven atleta expresó que por motivos personales no pudo ser parte de esta competencia, pues actualmente se encuentra atendiendo proyectos empresariales.

Otra de las ausencias notables es la de Casandra Ascencio, del equipo azul, quien informó que por motivos de salud no pudo estar en República Dominicana, pero en un video les deseó lo mejor a sus compañeros.

Tampoco participará en Exatlón All Star Daniel Corral, uno de los finalistas en la primera temporada del show de TV Azteca.

En el arranque de Exatlón All Star el equipo azul resultó el ganador de ‘La Fortaleza’ mientras que los rojos tuvieron que quedarse en el campamento, pero no si antes enfrentar una competencia más, pues al llegar al lugar encontraron las instrucciones para poder entrar y descansar. Sin embargo los rojos tienen la ventaja para toda la semana, luego de que Mati, Heber y Ana Lago ganaran la Batalla All.

En esta nueva temporada no habrá campeón femenil y varonil, sino un solo ganador se llevará el millonario premio. Foto: Instagram

