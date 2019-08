Excompañera llama misógino, vendido y arrastrado a Carlos Loret de Mola

México.- La salida de Carlos Loret de Mola de noticieros Televisa generó reacciones, pero la que ha llamado más la atención es la de su excompañera, la periodista Marta Guzmán, quien lo llamó misógino, vendido y arrastrado.

Ambos coincidieron entre 2004 y 2012 en el programa “Primero Noticias”, donde ella era la encargada de dar el clima, pero supuestamente Loret de Mola la despidió por tener problemas con Laura G, quien también fue despedida.

La periodista usó su cuenta de Twitter para señalar que Loret de Mola no es ninguna víctima y no le cortaron su libertad de expresión al despedirlo, pues alguna vez él la amenazó por el poder que tenía en Televisa Chapultepec.

Trataré de no sonar agresiva. Pero quiero ser lo más honesta posible. No es ningún mártir ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino”, escribió en su cuenta de Twitter.