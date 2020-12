Exconductor de 'Hoy' revela que casi perdió la vista por un raquetazo

Ciudad de México.- El conductor mexicano, Mauricio Mancera, recordó un terrible accidente que le provocó que perdiera la vista.

Mediante una entrevista para el programa matutino ‘Hoy’, el conductor de programas como ‘Venga la Alegría’ y ‘El Hormiguero’ relató que asistía a clases de tenis en su infacia y en una ocasión, recibió un golpe con una raqueta lo que le causó la pérdida de visión en un ojo por una hemorragia interna, esto a la edad de 8 años.

Una niña no encontró su raqueta y llevó la de su papá, el entrenador le dijo 'ponte a abanicar la raqueta para que te acostumbres al peso', abanicando la raqueta no la controla, se le va y me pega", relató Mancera.