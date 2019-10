Exconductora se reintegra a ‘Ventaneando’ y sorprende a todos

CDMX.- El público televidente y los mismos conductores de ‘Ventaneando’ se llevaron tremenda sorpresa al ver entrar a la ex conductora entrar al foro, pues actualmente radica en España.

Fue Daniel Bisogno quien presentó a Jimena Pérez, ‘La Choco’, quien está de visita relámpago en México, vino a arreglar unos papeles y aprovechó para participar en el programa.

Jimena aprovechó para visitar el foro de ‘Ventaneando’ y de paso volver a aparecer a cuadro, donde narró que extrañaba mucho a sus compañeros y que diario veía el programa desde Madrid.

Y sobre la salud de su hijo, contó que se encuentra muy bien tomando las terapias necesarias para su pronta recuperación y se quedaron al cuidado de su esposo, Rafael Sarmiento, hermano de ls conductora Atala, quien salió de la emisión en no muy buenos términos.

Todo va muy bien con las terapias, ahí vamos acoplándonos, al día a día (…) luego los veo en la tele, en la noche me desvelo con ustedes y la verdad es que me la paso muy bien, los extraño muchísimo, también al publicó que me encuentro en la calle, muchas gracias de corazón”.

La conductora, quien tiene dos años radicando en Madrid, comentó a sus compañeros que su visita es exprés, pues vino a realizar unos trámites, pero que no podía dejar de visitarlos, pues los extraña mucho.

Yo los extraño más, de verdad. Vine unos días a arreglar algunos papeles. Los extraño un montón, no es fácil vivir alejada de ustedes, obviamente, de mi familia. Allá hago yo todo, no saben todas las que he pasado, allá me toca cocinar, todo”.