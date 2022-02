Exhiben a Belinda por no pagar una peluca de más de 20 mil pesos

Ciudad de México.- Una vez más Belinda se encuentra involucrada en un escándalo, esto después de que el dueño de Wigs By Mamma Jee hiciera público el adeudo que mantienen para su empresa de una producción que fue en el año 2020.

El empresario señaló al equipo de trabajo de la intérprete de “Sapito” por rehusarse a pagar una peluca que la famosa ya usó.

A través de Twitter se dieron a conocer las acusaciones, y Según el testimonio de Carls, fue en el año 2020 cuando Belinda usó está polémica peluca “estilo Kylie Jenner”, con un costo de más de 20 mil pesos, para una campaña promocional.

Y el creador de Wigs By Mamma Jee utilizó algunas capturas de pantalla para sustentar sus acusaciones, y en las cuales se muestran que en aquel entonces el adeudo era de 10 mil pesos por la compra de una peluca de su marca.

Por lo anterior, el afectado explicó lo sucedido en un hilo de Twitter, en los que menciona:

Instalaron la cabellera y la usaron para la campaña, obvio estaba muy feliz y emocionada de que beli estaba en una de mis wigs, pasaron 2 semanas y me dijeron que pronto me llegaría mi depósito, subieron la campaña desde el 2020 y 2021 siendo ahorita 2022”.

Belinda ya había estado usando esa peluca desde el 2020 que se la vendieron. Foto: Instagram.

La también modelo y empresaria lució un fantástico cambio de look con el cabello artificial cuyo costo es de 24 mil pesos, sin embargo, pidieron un descuento de 4 mil pesos, por lo que el precio fue de 20 mil pesos. No obstante lo anterior no se hizo ningún depósito durante todo este tiempo.

Era la semana del 26 de diciembre del 2020 y yo tenía el material para hacer lo que me habían pedido, algo como lo que ellos querían”, comentó Carls.

Tras el escándalo en redes, el programa Ventaneando buscó a Jee, quien confesó ante cámaras que el equipo de la cantante no le hizo ningún depósito de dicho adeudo.

Al principio me contactaron de una revista de moda, muy importante a nivel mundial, diciendo que necesitaban una peluca con un valor como de 10 mil dólares, pero no me había dicho que era para Belinda, entonces estoy ahí con Belinda, estamos super bien, platicamos y le gusta la peluca que le llevé como préstamo y me dijeron que la quería comprar el 23 de noviembre de 2020”, cuenta Jee.

Además, reveló que la prometida de Christian Nodal le pidió que le bajara el precio a la peluca:

Me dice, ‘¿oye, crees que me puedas hacer un descuento?’, ella directamente así, cara a cara, yo super emocionada le dije que sí, sin ningún problema”.

Y ya no volvió a tener contacto con la cantante española ni con su equipo, a lo cual días después se llevó una gran sorpresa al ver su peluca sobre Beli en una campaña.

Jee exhibió a la cantante en Twitter y en Ventaneando por rehusarse a pagar. Foto: Instagram.

Hasta el momento que Carls Jee realizó su denuncia, el equipo de la actriz debía 21 mil 600 pesos y después de ser exhibidos, y por consecuencia atacados, a causa de dicho posteo que se volvió viral, el equipo de la famosa inmediatamente le pagó por su trabajo.

Pero, a cambio del pago, Carls mencionó que le pidieron eliminar las publicaciones que había compartido en las redes sociales como condición para pagarle.

El día de hoy se pagó un trabajo que hice en el 2020, muchas gracias por la difusión de cada una de ustedes. El equipo de Belinda se comunicó conmigo de la manera más atenta, al parecer, la persona que me encargó la cabellera no era parte del equipo de trabajo de Belinda”, finalizó Jee.

ebecerril@am.com.mx

Las noticias de AM en

Síguenos