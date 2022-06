Exhiben supuesto casting de Facundo, pide a las chicas quitarse la ropa interior

Ciudad de México.- Después de permanecer 5 años fuera de Televisa, Facundo regresa con un programa como los que siempre realizó en esa televisora, es decir, de humor ácido y un poco sarcástico, por lo que no es de extrañar que a unos días de comenzar las grabaciones para el previo de la primera emisión, ya esté en boca de todos,

Resultó que durante el casting de este nuevo proyecto el conductor les habría solicitado una íntima petición a las asistentes al casting, faltado al respeto a las chicas que querían formar parte del programa, lo que ocasionó un escándalo en redes sociales.

Fue el programa en YouTube, Chisme No Like, quien dio cuenta de esto e hizo público el señalamiento al conocido presentador de televisión, debido a que presuntamente se les habría pedido a las jóvenes algo muy íntimo y exhibirse en la calle.

El presentador de televisión presuntamente les pide que se quiten la ropa interior. Foto: YouTube.

De acuerdo a información de la conductora del programa de espectáculos, Elisa Berstrain, como parte del presunto casting, las chicas tendrían que realizar un acto por demás vergonzoso frente al personal de la producción, conformado por hombres, para enseguida salir a la calle.

“El personal, quien hacía este casting a cargo del productor Eduardo Suarez de Televisa, en la calle, a las jovencitas se les pidió que se quitaran el brasier”, aseguró la compañera de Javier Seriani en dicho programa.

Además mostró un video como prueba de sus dichos, y en él se pueden ver a varias jóvenes haciendo fila de realizar el presunto casting, mientras que la primera que se encuentra a un inicio de la hilera se comienza a quitarse la ropa.

Con estas tremendas imágenes, Elisa Beristain destacó que las jovencitas en realidad debieron haber asistido a tal llamado acompañadas de sus padres o tutores.

Tras cinco años fuera de Televisa, Facundo regresó con un nuevo proyecto que ya están produciendo. Foto: Especial.

“Esperamos que Facundo responda esto, le hemos llamado desde hace rato y sonaba que no contestaba. Obviamente vio el titular de este programa”, explicó Elisa.

De esta forma, Chisme No Like aseguró que buscaron una declaración por parte de Facundo, por lo que intentaron comunicarse con él, pero no tuvieron éxito, y destacaron que continúan a la espera de que el también comediante comente algo a este respecto.

