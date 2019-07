Exhiben video de robo a domicilio de productor Juan Osorio

CDMX.- En redes sociales ya circula el video del momento en que tres de cuatro ladrones entran a la casa del reconocido productor de Televisa, Juan Osorio, para robarle.

En la cinta, la cual circula en varias plataformas como YouTube se puede ver cómo cuatro delincuentes forzan una de las entradas al domicilio del productor de “Salomé” para poder entrar. Sólo tres entran, el cuarto se queda en el auto en el que llegaron.

También se observa cuando dos de los delincuentes jalan varias veces el portón hasta que logran abrirlo lo suficiente para poder entrar. Y en fotografías se puede ver cuando atraviesan el jardín.

Los ladrones pudieron llevarse documentos personales del productor, así como 71 mil pesos, joyas y aparatos electrónicos.

En otro video se ve cuando Juan Osorio y su novia, la actriz Laura Vignatti, le cuentan a los policías cómo sucedió todo, y ellos lo asesoran para que proceda legalmente.

Me empezaron a bajar por la escalera a golpes por eso no sangré nada... yo me quería salir, dije: si yo salgo al jardín grito auxilio, a ver si me oyen, pero se dieron cuenta y luego luego me aventaron para adentro”, contó Juan Osorio a los policías.