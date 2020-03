Exintegrante de Acapulco Shore informa  sobre síntomas que tiene relacionados a coronavirus 

Guadalajara.- El exintegrante de Acapulco Shore temporada 5, Erick Sandoval Malora informó mediante una historia de Instagram que es probable que él y su novia Khareesi Alberû están infectados por coronavirus (Covid -19).

Mediante varias historias en instagram, el actor y modelo, relató como se sentía, los síntomas que probablemente eran indicios del contagio y además preguntaba en dónde podía hacerse la prueba del coronavirus.

Erick mencionó que desconocía la forma en la que se contagio ya que radica en Guadalajara y aún no había casos con coronavirus.

Afortunadamente los síntomas que tenemos no son tan graves, sin embargo, estamos en cuarentena... marqué todo el día de ayer para realizarnos una prueba, pero no me he podido contactar".