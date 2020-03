Exintegrante de Flans confiesa que sufrió acoso de 'alguien muy poderoso'

México.- Ilse, exintegrante de Flans y exjueza de La Academia, confesó en una entrevista con Ventaneando que ella fue una de las muchas famosas que sufrieron acoso sexual durante su carrera.

En una entrevista tras un evento de la obra de teatro Sugar, Ilse confesó que en los 80's, mientras era miembro de Flans, sufrió acoso sexual por parte de personas "muy poderosas".

Aunque no dio nombres, sí dejo en claro que se trataba de personas muy influyentes de la época y que no fue la única.

"Fue incómodo, fue alguien que sí tenía mucho poder (...) cuando empezamos a ser solistas, vimos los peligros que había (...) yo creo que todas las mujeres nos hemos enfrentado a eso alguna vez", confesó.

Sin revelar el nombre de la persona que le había hecho propuestas sexuales durante su juventud, sí dio a conocer que ya ha muerto.

Uno de mis agresores ya murió, y el otro creo que ya ha recibido su castigo, no me tocó a mí, yo me alejé, pero ya han recibido lo que merecían", reveló.