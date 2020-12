Exintegrante de 'La Académica' vende papel higiénico para sobrevivir a la pandemia

Ciudad de México.- Durante estos últimos meses de pandemia por Covid-19, el cantante mexicano Raúl Sandoval, reveló que ha vendido artículos como papel higiénico y servitoallas para conseguir ingresos.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, el exintegrante del reality ‘La Academia’, detalló que sus conciertos fueron cancelados por lo que tomó la decisión de emprender un nuevo negocio con ayuda de su esposa, la actriz Fran Meric.

Se me presentó la oportunidad de hacer algo que me mantiene activo, que me mantiene y me hace sentir productivo, y algo que a mí me alienta es el trabajo y estoy vendiendo en cantidades industriales y de menudeo papel, servitoallas y papel sanitario”, comentó.