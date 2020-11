Expareja de Sabrina Sabrok quiere operar a su hija con autismo para protegerla de abusos

Ciudad de México.- Erick Farjeat, expareja de Sabrina Sabrok, expresó que considera operar a su hija Metztli, quien padece de espectro autista, para protegerla de abusos y que no tuviera hijos.

Según informó Erick al programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, la maestra de la niña de 10 años, le comentó sobre esta difícil decisión y aseguró que es probable que sí lo haga pues no le gustaría que alguien la embarazara y ella no supiera qué hacer.

Lo que sí tengo en claro, pues una de sus maestras me lo dijo y su psiquiatra, es que debo considerar en algún momento operarla para que no tenga hijos, Metztli no tarda en comenzar con la menstruación y a partir de ahí su vida fértil", declaró.