Explota Paty Navidad contra supuesto director que insinuó se prostituyó en Televisa

Es importante aclarar que nunca ningún ejecutivo ni productor de @TelevisaTVmx me ha faltado al respeto jamás, al contrario, estoy agradecida con el apoyo brindado por más de 25 años, este individuo @cabezaluis dice trabajar ahí, yo no lo conozco, pero me gustaría lo comprobara. https://t.co/DHVruD9GTB