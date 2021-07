Ciudad de México.- Regina Blandón tuvo que despertarse más temprano este sábado para acabar con la difamación de la que fue víctima, debido a un tuit falso sobre niños con cáncer que Elsa Méndez, diputada local de Querétaro, aseguró fue escrito por la actriz de “La Familia Peluche”.

La artista reveló con varios videos a través de su cuenta de Twitter que está muy enojada y decepcionada porque desde el viernes circuló un tuit a su nombre sobre los niños con cáncer y los niños transexuales.

Antes de saber que este tuit es una ‘fake new’, Regina Blandón fue atacada en las redes sociales con insultos y hasta con amenazas, pues la publicación es bastante cruel.

Sí me acabo de despertar con un amarguisimo sabor de boca porque alguien tuvo a bien ser lo suficientemente deleznable como para inventar un tuit que se supone que yo escribí y le hizo captura de pantalla y todo y ‘no es que lo borró de su timeline’. Yo no borro tuits.

Regina Blandón tuvo que salir a aclarar esta polémica porque este viernes tenía miles de reacciones contra el falso tuit, muchas de ellas con insultos y amenazas de violencia.

La artista de 30 años cree que el motivo de este ataque contra ella fue porque apoya el aborto legal, por lo que celebró que Hidalgo sea otro estado que acaba de aprobar la despenalización del aborto, y así reiteró su apoyo por los derechos de los demás, sin importar que a ella la ataquen.

Todo se resume a: si usted no quiere abortar no aborte, si usted no se quiere casar con un miembro de la comunidad LGBTTTIQ+ no se case; vivan y dejen vivir, coño, punto final".