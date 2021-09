MÉXICO.- Maluma se convirtió en tendencia y fue duramente criticado por los usuarios de redes sociales luego de que se hiciera viral un video donde se ve como el cantante colombiano golpea a un fan por las calles de Nueva York.

El éxito, la fama y el gran reconocimiento con el que cuenta Maluma, puede prestarse a situaciones complicadas con los fans, quienes pueden llegar a hacer cualquier cosa con tal de acercarse a su ídolo, tomarse una foto o simplemente saludarlo.

No es fácil para los artistas lidiar con las reacciones que pueden tener los fans cuando quieren acercarse a ellos, en este caso Maluma vivió un momento incómodo luego de qué un fan tratara de acercarse al artista y hablar con él en medio de una aglomeración de gente en Nueva York, sin embargo, esto no justifica la reacción de Maluma, que no fue la mejor.

El intérprete del éxito “Hawái “ mostró su molestia y violencia luego de qué un fan trató de acercarse y saludarlo. El fan se acercó y lo tomó del brazo de manera brusca, a lo que el cantante colombiano respondió con un duro golpe en el brazo.

Una usuaria de TiKToK compartió el video del momento asegurando que desconocía quién era Maluma, pero debido al gran acumulado de gente que lo seguía en las calles de Nueva York, se acercó a grabar el momento.

Lo critican o lo apoyan

Justo cuando el hombre intentó tomar del brazo a Maluma, su guardaespaldas reaccionó tratando de alejar al hombre, pero Maluma de manera molesta, se defendió él mismo lanzando un golpe al brazo de este fan . El hombre se disculpó en repetidas ocasiones mientras Maluma se subió a su auto.

Entre los comentarios de los internautas, son muchos los que lo criticaron y aseguraron que cualquier persona hubiera actuado de la misma manera cuando un extraño te está agarrando del brazo con esa fuerza, pero otros quienes opinaron que el cantante colombiano exageró y no era justificado el golpe que le dio a su fan.

