México.- Inés Gómez Mont y su esposo Victor Álvarez Puga se encuentran prófugos de la justicia luego de ser acusados de presuntamente encabezar una red de lavado de dinero, por lo que autoridades giraron una orden de aprehensión en su contra.

Fue el 10 de septiembre del año pasado que la exconductora de TV Azteca y su esposo fueron señalados de haber realizado operaciones con recursos ilícitos.

Incluso la Interpol emitió una ficha roja para dar con su paradero, pero la pareja desapareció y no se tiene conocimiento de su ubicación, pero se rumoraba que ya estaba fuera del país.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Pero ahora, es la exsuegra de Inés quien reveló que tanto la exconductora de televisión y su esposo estaba en la Ciudad de México.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la señora Tita Bravo, madre de Javier Díaz Bravo, publicó un mensaje referente a su exnuera.

Aviso de ÚLTIMO MINUTO.. Los prófugos.. Inés 'N' y Sr. Puga... YA ESTÁN EN CIUDAD DE MEXICO.. .. ayudados POR... OLIVER F... y obvio.. cobijada por su tío. FERNANDO. . Del equipo De Calderon .. Si Los VEn.. Apúntenles con el Dedo.. Bienvenidos a MEXICO", escribió.

Se había dicho que la pareja había huido en un yate para evitar ser detenidos por la Fiscalía General de la República.

Las autoridades no han emitido información oficial sobre el paradero de la famosa o de su esposo, pero Tita insistió en que sabe dónde se encuentran ambos.

"Mis datos son que están en CDMX. Obviamente cobijados por su tío. El goberladrón y y supuestamente Inés 'N' va a revelar los nombres de los culpables... Pues yo se los digo. A cambio de nada, dura política barata, ya les llegaron al precio... nos tratan como si fuéramos idiotas ¿dónde está la justicia?", agregó.

La señora Tita es madre de Javier Díaz Bravo, con quien Inés Gómez Mont tuvo cuatro hijos.

Desde el pasado 10 de septiembre se giró una orden de aprehensión en contra de la pareja. Foto: Instagram

"Quiero destacar que para mí lo más importante son mis nietos, su bienestar, espero que estén salvos y sanos, porque no es justo que mis nietos no estén viviendo una vida decorosa y estable, están igual como prófugos, seguramente con miedo de que no saben lo que está sucediendo", explicó la exsuegra de Inés.

Gómez Mont y su esposo fueron señalados por presuntamente cometer los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.